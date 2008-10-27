Зданович Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зданович Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1937

Дата смерти

27.10.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1937

Отец: Зданович Дмитрий Фёдорович

Мать: Зданович Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
29.10.1959

Сын: Зданович Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Зданович Раиса Иосифовна

Рождение ребёнка
29.03.1960

Сын: Зданович Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Зданович Раиса Иосифовна

Рождение ребёнка
17.05.1964

Сын: Зданович Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Зданович Раиса Иосифовна

Смерть
27.10.2008
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