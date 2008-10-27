Зданович Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1937
Дата смерти27.10.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1937
Рождение ребёнка
29.10.1959
Сын: Зданович Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Зданович Раиса Иосифовна
Рождение ребёнка
29.03.1960
Сын: Зданович Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Зданович Раиса Иосифовна
Рождение ребёнка
17.05.1964
Сын: Зданович Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Зданович Раиса Иосифовна
Смерть
27.10.2008