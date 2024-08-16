Чекалов Михаил Васильев
Место рождения
Дата рождения25.09.1822 ст.
Дата смерти23.03.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1822 ст.
Отец: Чекалов Василий Фаддеев
Мать: Чекалова Дарья Фёдорова
Крещение
27.09.1822 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
До 1847
Рождение ребёнка
08.01.1848 ст.
Дочь: Гусева (Чекалова) Татьяна Михайлова
Мать ребёнка: Чекалова (Мельникова) Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
05.07.1850 ст.
Сын: Чекалов Прокопий Михайлович
Мать ребёнка: Чекалова (Мельникова) Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
21.06.1852 ст.
Мать ребёнка: Чекалова (Мельникова) Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
28.04.1855 ст.
Дочь: Чекалова (Чекалова) Мавра Михайловна
Мать ребёнка: Чекалова (Мельникова) Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
25.03.1858 ст.
Дочь: Баранова (Чекалова) Мария Михайлова
Мать ребёнка: Чекалова (Мельникова) Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
05.08.1861 ст.
Дочь: Буреева (Чекалова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Чекалова (Мельникова) Евдокия Игнатьева
Смерть
23.03.1904 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
24.03.1904 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан