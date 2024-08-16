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Чекалов Михаил Васильев

Место рождения

Сиушка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.09.1822 ст.

Дата смерти

23.03.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1822 ст.

Отец: Чекалов Василий Фаддеев

Мать: Чекалова Дарья Фёдорова

Сиушка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
27.09.1822 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
До 1847

Жена: Чекалова (Мельникова) Евдокия Игнатьева

Рождение ребёнка
08.01.1848 ст.

Дочь: Гусева (Чекалова) Татьяна Михайлова

Мать ребёнка: Чекалова (Мельникова) Евдокия Игнатьева

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1850 ст.

Сын: Чекалов Прокопий Михайлович

Мать ребёнка: Чекалова (Мельникова) Евдокия Игнатьева

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1852 ст.

Сын: Чекалов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Чекалова (Мельникова) Евдокия Игнатьева

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
28.04.1855 ст.

Дочь: Чекалова (Чекалова) Мавра Михайловна

Мать ребёнка: Чекалова (Мельникова) Евдокия Игнатьева

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1858 ст.

Дочь: Баранова (Чекалова) Мария Михайлова

Мать ребёнка: Чекалова (Мельникова) Евдокия Игнатьева

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1861 ст.

Дочь: Буреева (Чекалова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Чекалова (Мельникова) Евдокия Игнатьева

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
23.03.1904 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от старости
Похороны
24.03.1904 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

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