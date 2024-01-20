Красноперова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти16.04.1881
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Иван Иосифов
Бракосочетание
12.07.1853
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марфа Сидоровна
Отец ребёнка: Красноперов Исидор Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1860
Дочь: Домника Сидоровна
Отец ребёнка: Красноперов Исидор Михайлович
Рождение ребёнка
06.05.1862
Сын: Красноперов Алексей Сидорович
Отец ребёнка: Красноперов Исидор Михайлович
Рождение ребёнка
01.07.1865
Дочь: Ефимия Сидоровна
Отец ребёнка: Красноперов Исидор Михайлович
Рождение ребёнка
26.01.1868
Дочь: Анна Сидоровна
Отец ребёнка: Красноперов Исидор Михайлович
Рождение ребёнка
23.11.1870
Дочь: Анна Сидоровна
Отец ребёнка: Красноперов Исидор Михайлович
Рождение ребёнка
24.04.1873
Сын: Красноперов Яков Сидорович
Отец ребёнка: Красноперов Исидор Михайлович
Каменный Ключ, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Ольга Сидоровна
Отец ребёнка: Красноперов Исидор Михайлович
Смерть
16.04.1881