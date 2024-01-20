Красноперова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасноперова Евдокия Ивановна

Красноперова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

16.04.1881

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Иван Иосифов

Мать: не указана

Бракосочетание
12.07.1853

Муж: Красноперов Исидор Михайлович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марфа Сидоровна

Отец ребёнка: Красноперов Исидор Михайлович

Рождение ребёнка
01.01.1860

Дочь: Домника Сидоровна

Отец ребёнка: Красноперов Исидор Михайлович

Рождение ребёнка
06.05.1862

Сын: Красноперов Алексей Сидорович

Отец ребёнка: Красноперов Исидор Михайлович

Рождение ребёнка
01.07.1865

Дочь: Ефимия Сидоровна

Отец ребёнка: Красноперов Исидор Михайлович

Рождение ребёнка
26.01.1868

Дочь: Анна Сидоровна

Отец ребёнка: Красноперов Исидор Михайлович

Рождение ребёнка
23.11.1870

Дочь: Анна Сидоровна

Отец ребёнка: Красноперов Исидор Михайлович

Рождение ребёнка
24.04.1873

Сын: Красноперов Яков Сидорович

Отец ребёнка: Красноперов Исидор Михайлович

Каменный Ключ, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ольга Сидоровна

Отец ребёнка: Красноперов Исидор Михайлович

Смерть
16.04.1881
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close