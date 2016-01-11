Игнатьева София Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева София Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.2016

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.2016

Отец: Игнатьев Андрей Сергеевич

Мать: не указана

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