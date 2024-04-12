Сизов Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизов Тимофей Иванович

Место рождения

Исаково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
?.06.1941
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Пролетарский РВК
Работа или профессия
1941
Кегостров, Архангельский уезд, Архангельская губерния
Молотобоец.
Военная служба
С 31.05.1942 по 26.06.1942
2-й взвод 24 маршевой роты 2-го тна 112 зсп.
Военная служба
26.06.1942
Выбыл в 313 сд. Номер команды: 24.
Военная служба
12.10.1942
Красноармеец 1070 сп. Заключение: Не годен. Дата выбытия: 12.10.1942. Госпиталь: 241 медсб, ППГ 2232, ППГ 2212, ФПГ 2514. Номер свидетельства: 332. (ЦАМО. свидетельства о болезни. Ящик: ЭГ 2514-102325... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизова Наталья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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