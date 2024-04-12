Сизов Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Призыв на военную службу
?.06.1941
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Пролетарский РВК
Работа или профессия
1941
Кегостров, Архангельский уезд, Архангельская губерния
Молотобоец.
Военная служба
С 31.05.1942 по 26.06.1942
2-й взвод 24 маршевой роты 2-го тна 112 зсп.
Военная служба
26.06.1942
Выбыл в 313 сд. Номер команды: 24.
Военная служба
12.10.1942
Красноармеец 1070 сп. Заключение: Не годен. Дата выбытия: 12.10.1942. Госпиталь: 241 медсб, ППГ 2232, ППГ 2212, ФПГ 2514. Номер свидетельства: 332. (ЦАМО. свидетельства о болезни. Ящик: ЭГ 2514-102325... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно