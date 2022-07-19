Пустовая (Шматко) Елена Викторовна
Место рождения
Дата рождения22.11.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1982
Отец: Шматко Виктор Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
09.08.2008
Рождение ребёнка
30.12.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пустовой Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
03.08.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пустовой Сергей Анатольевич