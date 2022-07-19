Пустовая (Шматко) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустовая (Шматко) Елена Викторовна

Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

22.11.1982

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

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Муж

1980 г.р.

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1982

Отец: Шматко Виктор Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
09.08.2008

Муж: Пустовой Сергей Анатольевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
30.12.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пустовой Сергей Анатольевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
03.08.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пустовой Сергей Анатольевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

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