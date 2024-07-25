Павел Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Алексей Никитич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1786
Сын: Алексей Павлович
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Катерина Павловна
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1805
Сын: Решунов Григорий Павлович
Мать ребёнка: Аксинья
Смерть
1831