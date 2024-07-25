Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавел Алексеевич

Павел Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Алексей Никитич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1786

Сын: Алексей Павлович

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
1795

Сын: Макар

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Катерина Павловна

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
1805

Сын: Решунов Григорий Павлович

Мать ребёнка: Аксинья

Смерть
1831

Мы используем куки для улучшения работы сайта.