Марфа Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Никифор Евсеевич
Мать: Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платон Васильевич
Отец ребёнка: Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Федорович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Федорович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Тихон Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.07.1879
Сын: Осипов Осип (Иосиф) Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Яковлевич
Пиженькасы, Козловский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно