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Марфа Никифоровна

Место рождения

Исенева, Чебоксарский уезд, Казанская губерния

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Никифор Евсеевич

Мать: Анна Степановна

Исенева, Чебоксарский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платон Васильевич

Отец ребёнка: Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Федорович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Федорович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Тихон Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.07.1879

Сын: Осипов Осип (Иосиф) Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Яковлевич

Пиженькасы, Козловский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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