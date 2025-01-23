Аксютин Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАксютин Александр

Аксютин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аксютина) Софья

Мать ребёнка: Аксютина (Летугина) Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аксютина) Дарья

Мать ребёнка: Аксютина (Летугина) Татьяна Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксютина (Летугина) Татьяна Анатольевна

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