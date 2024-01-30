Поломошнов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поломошнов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поломошнова Таисия Ильинична

Рождение ребёнка
02.05.1972

Дочь: Поломошнова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Поломошнова Таисия Ильинична

Рождение ребёнка
16.05.1974

Сын: Поломошнов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Поломошнова Таисия Ильинична

Смерть
Неизвестно

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