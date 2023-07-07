Мещерякова (Бабина) Агафья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
1923
Сын: Мещеряков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Мещеряков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Мещеряков Виктор Иванович
Отец ребёнка: Мещеряков Иван Петрович
Рождение ребёнка
?.05.1938
Дочь: Ерина Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Мещеряков Иван Петрович
Рождение ребёнка
05.12.1941
Дочь: Мещерякова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Мещеряков Иван Петрович
Смерть
Неизвестно