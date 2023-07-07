Мещерякова (Бабина) Агафья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерякова (Бабина) Агафья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Бабин Андрей Константинович

Мать: Бабина Дарья Тарасовна

Бракосочетание
1920

Муж: Мещеряков Иван Петрович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Мещеряков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Мещеряков Иван Петрович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Мещеряков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Мещеряков Иван Петрович

Рождение ребёнка
?.05.1938

Дочь: Ерина Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Мещеряков Иван Петрович

Рождение ребёнка
05.12.1941

Дочь: Мещерякова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Мещеряков Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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