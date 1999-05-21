Субботина (Борзенкова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Борзенкова) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1913

Дата смерти

21.05.1999

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1913

Отец: Борзенков Иван Алексеевич

Мать: Борзенкова (Лобынцева) Вера Герасимовна

Бракосочетание
1933

Муж: Субботин Иван Федорович

Рождение ребёнка
22.10.1940

Сын: Субботин Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван Федорович

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Смерть
21.05.1999
Монино, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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