Субботина (Борзенкова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1913
Дата смерти21.05.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1913
Бракосочетание
1933
Рождение ребёнка
22.10.1940
Сын: Субботин Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Субботин Иван Федорович
Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Смерть
21.05.1999
Монино, Щёлковский муниципальный район, Московская область