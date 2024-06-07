Кресальная Параскева Никитична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кресальная Параскева Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Кресальный Прокопий Филиппович

Отец ребёнка: Кресальный Филипп Феодосьевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Сухорукова (Кресальная) Агафия Филипповна

Отец ребёнка: Кресальный Филипп Феодосьевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Кресальный Феодосий Филиппович

Отец ребёнка: Кресальный Филипп Феодосьевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Кресальная) Просковия Филипповна

Отец ребёнка: Кресальный Филипп Феодосьевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Кресальная) Агафия Филипповна

Отец ребёнка: Кресальный Филипп Феодосьевич

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Кресальная) Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Кресальный Филипп Феодосьевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Кресальный Трофим Филиппович

Отец ребёнка: Кресальный Филипп Феодосьевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Никулина (Кресальная) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Кресальный Филипп Феодосьевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Кресальный Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Кресальный Филипп Феодосьевич

Смерть
Неизвестно

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