Кресальная Параскева Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Кресальный Прокопий Филиппович
Отец ребёнка: Кресальный Филипп Феодосьевич
Дочь: Сухорукова (Кресальная) Агафия Филипповна
Отец ребёнка: Кресальный Филипп Феодосьевич
Сын: Кресальный Феодосий Филиппович
Отец ребёнка: Кресальный Филипп Феодосьевич
Дочь: (Кресальная) Просковия Филипповна
Отец ребёнка: Кресальный Филипп Феодосьевич
Дочь: (Кресальная) Агафия Филипповна
Отец ребёнка: Кресальный Филипп Феодосьевич
Дочь: (Кресальная) Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Кресальный Филипп Феодосьевич
Сын: Кресальный Трофим Филиппович
Отец ребёнка: Кресальный Филипп Феодосьевич
Дочь: Никулина (Кресальная) Мария Филипповна
Отец ребёнка: Кресальный Филипп Феодосьевич
Сын: Кресальный Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Кресальный Филипп Феодосьевич