Тагаева Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.09.1919
Дата смерти26.12.2009
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1919
Отец: Тагаев Иван Алексеевич
Мать: Лукерья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1942
Дочь: Плотникова Светлана Кузьминична
Отец ребёнка: Плотников Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
25.05.1946
Дочь: Плотникова Эльвира Кузьминична
Отец ребёнка: Плотников Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
09.08.1948
Дочь: Плотникова Нина Кузьминична
Отец ребёнка: Плотников Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
01.07.1950
Дочь: Плотникова Любовь Кузьминична
Отец ребёнка: Плотников Кузьма Петрович
Смерть
26.12.2009