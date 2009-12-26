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Тагаева Елизавета Ивановна

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Место рождения

Еланда, Целинный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

04.09.1919

Дата смерти

26.12.2009

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1919

Отец: Тагаев Иван Алексеевич

Мать: Лукерья Алексеевна

Еланда, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Кузьма Петрович

Еланда, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.04.1942

Дочь: Плотникова Светлана Кузьминична

Отец ребёнка: Плотников Кузьма Петрович

Еланда, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.05.1946

Дочь: Плотникова Эльвира Кузьминична

Отец ребёнка: Плотников Кузьма Петрович

Еланда, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.08.1948

Дочь: Плотникова Нина Кузьминична

Отец ребёнка: Плотников Кузьма Петрович

Еланда, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.07.1950

Дочь: Плотникова Любовь Кузьминична

Отец ребёнка: Плотников Кузьма Петрович

Еланда, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Смерть
26.12.2009

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