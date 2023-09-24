Лоскутова Марина Иаковлева Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Марина Иаковлева Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1829 г.р.

Мать

Около 1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лоскутов Иаков (Яков) Егоров

Мать: Лоскутова Александра Самсоновна

Восприемник
30.06.1876
Марисола, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
у Ольги Андреевны, дочери Андрея Яковлевича Лоскутова
Восприемник
10.06.1883 ст.
Марисола, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
у Христины Ивановны, дочери Ивана Яковлевича Лоскутова
Восприемник
03.01.1893 ст.
Марисола, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
у Петра Гавриловича, сына Гаврилы Яковлевича Лоскутова
Восприемник
25.04.1893 ст.
Марисола, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
у Александры Ивановны, дочери Ивана Яковлевича Лоскутова.
Смерть
Неизвестно

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