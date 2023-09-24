Лоскутова Марина Иаковлева Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Восприемник
30.06.1876
у Ольги Андреевны, дочери Андрея Яковлевича Лоскутова
Восприемник
10.06.1883 ст.
у Христины Ивановны, дочери Ивана Яковлевича Лоскутова
Восприемник
03.01.1893 ст.
у Петра Гавриловича, сына Гаврилы Яковлевича Лоскутова
Восприемник
25.04.1893 ст.
у Александры Ивановны, дочери Ивана Яковлевича Лоскутова.
Смерть
Неизвестно