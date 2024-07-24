Карманова (Карих) агафья григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова (Карих) агафья григорьевна

Место рождения

Топки

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Карих григорий игнатьев

Мать: Карих александра максимова

Бракосочетание
09.02.1845

Муж: не указан

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.11.1848

Дочь: Карманова степанида никитична

Отец ребёнка: Карманов Никита минаев

Рождение ребёнка
1855

Сын: Карманов Герасим Никитич

Отец ребёнка: Карманов Никита минаев

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.07.1857

Дочь: Тушева (Карманова) Параскева Никитична

Отец ребёнка: Карманов Никита минаев

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

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