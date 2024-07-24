Карманова (Карих) агафья григорьевна
Место рожденияТопки
Дата рождения1826
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
09.02.1845
Муж: не указан
Рождение ребёнка
04.11.1848
Дочь: Карманова степанида никитична
Отец ребёнка: Карманов Никита минаев
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Карманов Никита минаев
Рождение ребёнка
21.07.1857
Дочь: Тушева (Карманова) Параскева Никитична
Отец ребёнка: Карманов Никита минаев