Блохина (Иневатова) Анастасия Ефимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Блохина (Иневатова) Анастасия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.09.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

1904 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иневатов Ефим

Мать: Иневатова (Исланова) Матрена Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
28.09.1997

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