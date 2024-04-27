Онопко Василий Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиПосле 1877
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Онопко Терентий Терентьевич
Мать: Неизвестная 1-я жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Онопко Домникия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1855 по 1858 ст.
Дочь: Филобок (Онопко) Анна Васильева
Мать ребёнка: Онопко Домникия Семеновна
Рыботин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1874
Сын: Онопко Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Онопко Домникия Семеновна
Смерть
После 1877