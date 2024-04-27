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Онопко Василий Терентьевич

Место рождения

Добротово, Сумська область

Дата рождения

1819

Дата смерти

После 1877

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Онопко Терентий Терентьевич

Мать: Неизвестная 1-я жена

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онопко Евфим Васильевич

Мать ребёнка: Онопко Домникия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онопко Домникия Семеновна

Рождение ребёнка
С 1855 по 1858 ст.

Дочь: Филобок (Онопко) Анна Васильева

Мать ребёнка: Онопко Домникия Семеновна

Рыботин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Онопко Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Онопко Домникия Семеновна

Смерть
После 1877

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