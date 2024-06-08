Амирова Мярхубя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амирова Мярхубя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абейдуллин Ибятулла

Рождение ребёнка
1847

Сын: Ибятуллин Хайрулла

Отец ребёнка: Абейдуллин Ибятулла

Старое Альметьево, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ибятуллина Асхабзямала

Отец ребёнка: Абейдуллин Ибятулла

Старое Альметьево, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ибятуллина Фархибзямал

Отец ребёнка: Абейдуллин Ибятулла

Старое Альметьево, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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