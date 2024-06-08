Амирова Мярхубя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абейдуллин Ибятулла
Рождение ребёнка
1847
Сын: Ибятуллин Хайрулла
Отец ребёнка: Абейдуллин Ибятулла
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ибятуллина Асхабзямала
Отец ребёнка: Абейдуллин Ибятулла
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ибятуллина Фархибзямал
Отец ребёнка: Абейдуллин Ибятулла
Смерть
Неизвестно