Поспелова (Коровина) Хиония Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти04.07.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Поспелова) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Поспелов Андрей Иванович
Сын: Поспелов Гаврил Андреевич
Отец ребёнка: Поспелов Андрей Иванович
Дочь: (Поспелова) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Поспелов Андрей Иванович
Сын: Поспелов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Поспелов Андрей Иванович
Дочь: (Поспелова) Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Поспелов Андрей Иванович
Дочь: (Поспелова) Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Поспелов Андрей Иванович
Дочь: (Поспелова) Гликерия Андреевна
Отец ребёнка: Поспелов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Поспелов Андрей Иванович
Дочь: (Поспелова) Стефанида Андреевна
Отец ребёнка: Поспелов Андрей Иванович
Сын: Поспелов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Поспелов Андрей Иванович
Дочь: Поспелова (Каневских) Пелагия Андреевна
Отец ребёнка: Поспелов Андрей Иванович
Дочь: (Поспелова) Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Поспелов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Поспелов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Поспелов Андрей Иванович