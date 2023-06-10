Струцель Роман Германович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струцель Роман Германович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Прусский подданый.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Струцель Анна Михайловна

Рождение ребёнка
01.02.1914 ст.

Дочь: (Струцель) Неонила Романовна

Мать ребёнка: Струцель Анна Михайловна

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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