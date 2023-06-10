Струцель Роман Германович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Прусский подданый.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Струцель Анна Михайловна
Рождение ребёнка
01.02.1914 ст.
Дочь: (Струцель) Неонила Романовна
Мать ребёнка: Струцель Анна Михайловна
Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно