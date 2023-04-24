Катина (Власова) Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катина (Власова) Оксана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катин Ярослав Владимирович

Отец ребёнка: Катин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катина Дарья Владимировна

Отец ребёнка: Катин Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катин Владимир Александрович

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