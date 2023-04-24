Катина (Власова) Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катин Ярослав Владимирович
Отец ребёнка: Катин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катина Дарья Владимировна
Отец ребёнка: Катин Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно