Смирнов Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Фёдр Иванович
Мать: Смирнова Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
10.10.1954
Сын: Смирнов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
14.05.1958
Сын: Смирнов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Смирнова Тамара Андреевна
Рождение ребёнка
11.07.1974
Дочь: Смирнова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Тамара Андреевна
Рождение ребёнка
25.01.1979
Дочь: Смирнова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Тамара Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно