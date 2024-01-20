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Смирнов Николай Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Фёдр Иванович

Мать: Смирнова Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
10.10.1954

Сын: Смирнов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1958

Сын: Смирнов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Тамара Андреевна

Рождение ребёнка
11.07.1974

Дочь: Смирнова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Тамара Андреевна

Рождение ребёнка
25.01.1979

Дочь: Смирнова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Тамара Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Тамара Андреевна

Смерть
Неизвестно
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