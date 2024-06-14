Коцюба (Чистякова) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коцюба (Чистякова) Нина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чистяков Дмитрий Васильевич

Мать: Чистякова (Кравцова) Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коцюба Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коцюба Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коцюба Сергей Васильевич

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