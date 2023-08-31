Литвинова (Нарышкина) Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нарышкин Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крыцына (Литвинова) Мария Анисимовна
Отец ребёнка: Литвинов Анисим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахременко Валентина Анисимовна
Отец ребёнка: Литвинов Анисим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елишева (Литвинова) Полина Анисимовна
Отец ребёнка: Литвинов Анисим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Литвинов Анисим
Рождение ребёнка
19.12.1928
Сын: Литвинов Николай Анисимович
Отец ребёнка: Литвинов Анисим
Смерть
Неизвестно