Литвинова (Нарышкина) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Нарышкина) Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нарышкин Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крыцына (Литвинова) Мария Анисимовна

Отец ребёнка: Литвинов Анисим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахременко Валентина Анисимовна

Отец ребёнка: Литвинов Анисим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елишева (Литвинова) Полина Анисимовна

Отец ребёнка: Литвинов Анисим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Анисим

Рождение ребёнка
19.12.1928

Сын: Литвинов Николай Анисимович

Отец ребёнка: Литвинов Анисим

Смерть
Неизвестно

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