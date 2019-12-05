Хубитуев Сокто — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХубитуев Сокто

Хубитуев Сокто

Место рождения

с. Эдэрмык Россия

Дата рождения

05.12.1973

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЦБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1996

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.01.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
2000
Причина смерти: Самоубийство

Мы используем куки для улучшения работы сайта.