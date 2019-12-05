Хубитуев Сокто
Место рожденияс. Эдэрмык Россия
Дата рождения05.12.1973
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1996
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
2000
Причина смерти: Самоубийство