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Федоров Иван Герасимович

Место рождения

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Герасим Емельянов

Мать: не указана

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1896

Жена: Анастасия Николаевна

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Николаевна

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Николаевна

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.02.1909

Сын: Пислегин (Федоров) Александр Иванович

Мать ребёнка: Захарова Анастасия

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1915

Сын: Федоров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Николаевна

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

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