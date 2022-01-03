Федоров Иван Герасимович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Герасим Емельянов
Мать: не указана
Бракосочетание
1896
Жена: Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
23.02.1909
Сын: Пислегин (Федоров) Александр Иванович
Мать ребёнка: Захарова Анастасия
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Анастасия Николаевна
Смерть
Неизвестно