Панурина Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панурина Мария Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.2017

Отец: не указан

Мать: Панурина Екатерина Владимировна

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