Осенчугов Филипп 11.11.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осенчугов Филипп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1886

Дата смерти

01.01.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1886

Отец: Осенчугов (Бобков) Матвей

Мать: Бобкова Анисья Яковлевна (Михайлова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осенчугова Анна

Рождение ребёнка
23.09.1909 ст.

Сын: Осенчугов Сергей

Мать ребёнка: Осенчугова Анна

56-31-58-119об-120 запись 115
Рождение ребёнка
10.08.1912

Сын: Осенчугов Александр

Мать ребёнка: Осенчугова Анна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Мыльникова (Осенчугова) Мария

Мать ребёнка: Осенчугова Анна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Волкова (Осенчугова) Анна

Мать ребёнка: Осенчугова Анна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Осенчугов Иван

Мать ребёнка: Осенчугова Анна

Рождение ребёнка
20.04.1923

Сын: Осенчугов Василий

Мать ребёнка: Осенчугова Анна

Рождение ребёнка
02.03.1930

Сын: Осенчугов Фёдор

Мать ребёнка: Осенчугова Анна

Вязовка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Вязовка, д. Горьковская обл., Залесный р-н
Смерть
01.01.1973
Похороны
Неизвестно
Кстово, г.

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