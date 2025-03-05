Осенчугов Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1886
Дата смерти01.01.1973
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1886
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осенчугова Анна
Рождение ребёнка
23.09.1909 ст.
Сын: Осенчугов Сергей
Мать ребёнка: Осенчугова Анна
56-31-58-119об-120 запись 115
Рождение ребёнка
10.08.1912
Сын: Осенчугов Александр
Мать ребёнка: Осенчугова Анна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Мыльникова (Осенчугова) Мария
Мать ребёнка: Осенчугова Анна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Волкова (Осенчугова) Анна
Мать ребёнка: Осенчугова Анна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Осенчугов Иван
Мать ребёнка: Осенчугова Анна
Рождение ребёнка
20.04.1923
Сын: Осенчугов Василий
Мать ребёнка: Осенчугова Анна
Рождение ребёнка
02.03.1930
Сын: Осенчугов Фёдор
Мать ребёнка: Осенчугова Анна
Вязовка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Вязовка, д. Горьковская обл., Залесный р-н
Смерть
01.01.1973
Похороны
Неизвестно
Кстово, г.