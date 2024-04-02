Власова (Купцова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова (Купцова) Зоя

Власова (Купцова) Зоя

Место рождения

Грибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл

Дата рождения

19.04.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1939

Отец: Купцов Сергей

Мать: Купцова Екатерина

Грибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Валерий

Отец ребёнка: Власов Евгений

с.Судак Пензенской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Евгений

Смерть
Неизвестно
Земетчино, Пензенская обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close