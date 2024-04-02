Власова (Купцова) Зоя
Место рожденияГрибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл
Дата рождения19.04.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1939
Отец: Купцов Сергей
Мать: Купцова Екатерина
Грибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Валерий
Отец ребёнка: Власов Евгений
с.Судак Пензенской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власов Евгений
Смерть
Неизвестно
Земетчино, Пензенская обл.