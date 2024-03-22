Жогова (Райфурак) Тамара Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рождения30.01.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1940
Рождение ребёнка
Около 1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
После 1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности