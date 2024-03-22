Жогова (Райфурак) Тамара Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жогова (Райфурак) Тамара Пантелеймоновна

Место рождения

Могилёв-Подольский, Вінницька область

Дата рождения

30.01.1940

Пол

Женский

Отец

Между 1895 и 1896 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1940

Отец: Райфурак Пантелеймон Федорович

Мать: Райфурак Елена Григорьевна

Могилёв-Подольский, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Могилёв-Подольский, Вінницька область
Рождение ребёнка
После 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Могилёв-Подольский, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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