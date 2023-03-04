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Лаптева Екатерина Назарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Егор Иванович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Лаптева) Харитина Егорова

Отец ребёнка: Лаптев Егор Иванович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Лаптев Иван Егорович

Отец ребёнка: Лаптев Егор Иванович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Лаптев Исак Егорович

Отец ребёнка: Лаптев Егор Иванович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Лаптева) Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Лаптев Егор Иванович

Смерть
После 1795

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