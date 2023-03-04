Лаптева Екатерина Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаптев Егор Иванович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Лаптева) Харитина Егорова
Отец ребёнка: Лаптев Егор Иванович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Лаптев Иван Егорович
Отец ребёнка: Лаптев Егор Иванович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Лаптев Исак Егорович
Отец ребёнка: Лаптев Егор Иванович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Лаптева) Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Лаптев Егор Иванович
Смерть
После 1795