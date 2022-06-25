Хасанова Фруза Салимьвгаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: Салимявгар Фатхелисламович
Мать: Флюра Саетгалиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамичева Гульнара Флюровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульнур Флюровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.02.1976
Дочь: Салихянова Гульназ Флюровна
Отец ребёнка: Хасанов Флюр Маликович