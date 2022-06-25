Хасанова Фруза Салимьвгаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасанова Фруза Салимьвгаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Салимявгар Фатхелисламович

Мать: Флюра Саетгалиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хасанов Флюр Маликович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамичева Гульнара Флюровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульнур Флюровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.02.1976

Дочь: Салихянова Гульназ Флюровна

Отец ребёнка: Хасанов Флюр Маликович

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