Шеянова Евдокия Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеянова Евдокия Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеянов Елисей Михайлович

Рождение ребёнка
20.04.1904 ст.

Дочь: Шеянова Анастасия Елисеевна

Отец ребёнка: Шеянов Елисей Михайлович

Запись о рождении и крещении сделана в городе Феодосия Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно

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