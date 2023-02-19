Шеянова Евдокия Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1904 ст.
Дочь: Шеянова Анастасия Елисеевна
Отец ребёнка: Шеянов Елисей Михайлович
Запись о рождении и крещении сделана в городе Феодосия Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно