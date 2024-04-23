Акулина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кузовлев Иван Дементьевич
Отец ребёнка: Кузовлев Дементий Гаврилович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Афимья Дементьевна
Отец ребёнка: Кузовлев Дементий Гаврилович
Смерть
Неизвестно