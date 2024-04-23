Акулина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузовлев Дементий Гаврилович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Кузовлев Иван Дементьевич

Отец ребёнка: Кузовлев Дементий Гаврилович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Афимья Дементьевна

Отец ребёнка: Кузовлев Дементий Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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