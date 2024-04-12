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Погодин ВОВ Павел Дмитриевич

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

14.08.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1902

Отец: Погодин Дмитрий Семенович

Мать: Погодина Мария Бастрыкина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.03.1937

Дочь: Елена Павловна

Мать ребёнка: Погодина Мария Александровна

г. Санкт-Петербург, Россия
Бракосочетание
05.?.1942

Жена: Погодина Мария Александровна

г. Выкса , Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.06.1943

Сын: Погодин Владимир Павлович

Мать ребёнка: Погодина Мария Александровна

город Кострома
Смерть
Неизвестно
Город Гвардейск , Калининградская область
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