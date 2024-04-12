Погодин ВОВ Павел Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения14.08.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1902
Рождение ребёнка
03.03.1937
Дочь: Елена Павловна
Мать ребёнка: Погодина Мария Александровна
г. Санкт-Петербург, Россия
Бракосочетание
05.?.1942
г. Выкса , Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.06.1943
Сын: Погодин Владимир Павлович
Мать ребёнка: Погодина Мария Александровна
город Кострома
Смерть
Неизвестно
Город Гвардейск , Калининградская область