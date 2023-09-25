Лавничий Денис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лавничий Николай
Мать: Лавничая Любовь Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавничий Андрей Денисович
Мать ребёнка: Лавничая Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лавничая Ольга Денисовна
Мать ребёнка: Лавничая Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лавничая Анастасия