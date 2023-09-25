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Лавничий Денис Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лавничий Николай

Мать: Лавничая Любовь Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавничий Андрей Денисович

Мать ребёнка: Лавничая Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лавничая Ольга Денисовна

Мать ребёнка: Лавничая Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавничая Анастасия

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