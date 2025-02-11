Андрей Иванов
мужской, родился До 1801, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецИванДо 1782 г.р.
Дети
Михей Андреев1819 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801
Отец: Иван
Мать: не указана
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Михей Андреев
Мать ребёнка: не указана
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно