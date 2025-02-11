Андрей Иванов До 1801 — найти родственников по фамилии на Familio

Андрей Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1801, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
ИванДо 1782 г.р.
Дети
Михей Андреев1819 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801

Отец: Иван

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Михей Андреев

Мать ребёнка: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.