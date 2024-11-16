Самитова (Мутыгуллина) Фаузия Хабибулловна
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смерти16.11.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Самитов Рауф Абдуллович
Рождение ребёнка
18.03.1954
Рождение ребёнка
13.09.1957
Смерть
16.11.2024