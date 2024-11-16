Самитова (Мутыгуллина) Фаузия Хабибулловна 1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самитова (Мутыгуллина) Фаузия Хабибулловна

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Место рождения

Чуру-Барышево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1933

Дата смерти

16.11.2024

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Мутыгуллин Хабибулла Мутыгуллович

Мать: Мутыгуллина Бибигазиза Исмагиловна

Чуру-Барышево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самитов Рауф Абдуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самитов Рауф Абдуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самитов Рашид Рауфович

Отец ребёнка: Самитов Рауф Абдуллович

Рождение ребёнка
18.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самитов Рауф Абдуллович

Рождение ребёнка
13.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самитов Рауф Абдуллович

Смерть
16.11.2024

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