Шнырова (Дубовицкая) Наталья
Место рождения
Дата рождения16.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1985
Отец: Дубовицкий Игорь
Мать: Дубовицкая Любовь
Рождение ребёнка
16.06.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шныров Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шныров Алексей
Отец ребёнка: Шныров Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шныров Павел