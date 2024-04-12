Шнырова (Дубовицкая) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнырова (Дубовицкая) Наталья

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Место рождения

Леонидовка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

16.06.1985

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1964 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1985

Отец: Дубовицкий Игорь

Мать: Дубовицкая Любовь

Леонидовка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.06.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шныров Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шныров Алексей

Отец ребёнка: Шныров Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шныров Павел

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