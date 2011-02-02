Мещеров Борис Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМещеров Борис Анатольевич

Мещеров Борис Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1949

Дата смерти

02.02.2011

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1949

Отец: Мещеров Анатолий Георгиевич

Мать: Евгения Никоноровна

Бракосочетание
23.08.1975

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
зам.нач.по мех.оборудованию
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
02.02.2011
Причина смерти: сердце
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close