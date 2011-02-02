Мещеров Борис Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1949
Дата смерти02.02.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1949
Отец: Мещеров Анатолий Георгиевич
Мать: Евгения Никоноровна
Бракосочетание
23.08.1975
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
зам.нач.по мех.оборудованию
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
02.02.2011
Причина смерти: сердце