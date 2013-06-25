Вяткин Андрей Артёмович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1932
Дата смерти25.06.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вяткин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Вяткина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
16.08.1958
Сын: Вяткин Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Вяткина Лидия Ивановна
Смерть
25.06.2013