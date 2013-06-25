Вяткин Андрей Артёмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяткин Андрей Артёмович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1932

Дата смерти

25.06.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вяткин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Вяткина Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
16.08.1958

Сын: Вяткин Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Вяткина Лидия Ивановна

Смерть
25.06.2013

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