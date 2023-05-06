Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1705
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Григорий Васильев
Мать ребёнка: Акулина Парфёнова
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Абрам Васильев
Мать ребёнка: Акулина Парфёнова
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Парфёнова
Смерть
Неизвестно