Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1703 г.р.

Дети

Около 1720 г.р.
Около 1741 г.р.
Около 1746 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Григорий Васильев

Мать ребёнка: Акулина Парфёнова

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Абрам Васильев

Мать ребёнка: Акулина Парфёнова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Парфёнова

Смерть
Неизвестно
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