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Часовников Николай Иванович

Место рождения

Томская Губерния, Кузнецкий уезд, Коптельский улус.

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Часовников Иван Дмитриевич

Мать: Часовникова Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Часовникова Ульяна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Часовникова Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Часовникова Ульяна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Часовникова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Часовникова Ульяна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Часовникова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Часовникова Ульяна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Часовникова Агафья

Мать ребёнка: Часовникова Ульяна

Смерть
Неизвестно

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