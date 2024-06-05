Часовников Николай Иванович
Место рожденияТомская Губерния, Кузнецкий уезд, Коптельский улус.
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Часовников Иван Дмитриевич
Мать: Часовникова Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Часовникова Ульяна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Часовникова Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Часовникова Ульяна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Часовникова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Часовникова Ульяна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Часовникова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Часовникова Ульяна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Часовникова Агафья
Мать ребёнка: Часовникова Ульяна
Смерть
Неизвестно