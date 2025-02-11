Маклаков Артемий Степанович
мужской, родился 1844, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецМаклаков Степан Алексеевич1821 г.р.
МатьМаклакова Матрена Егоровна1821 г.р.
Дети
Маклаков Павел Артемьевич1866 г.р.
Ширяева Пелагея Артемьевна Маклакова1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Рождение ребёнка
1866
Сын: Маклаков Павел Артемьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Ширяева Пелагея Артемьевна Маклакова
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно