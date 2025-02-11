Маклаков Артемий Степанович 1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Маклаков Артемий Степанович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1844, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Маклаков Степан Алексеевич1821 г.р.
Мать
Маклакова Матрена Егоровна1821 г.р.
Дети
Маклаков Павел Артемьевич1866 г.р.
Ширяева Пелагея Артемьевна Маклакова1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Маклаков Степан Алексеевич

Мать: Маклакова Матрена Егоровна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1866

Сын: Маклаков Павел Артемьевич

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Ширяева Пелагея Артемьевна Маклакова

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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