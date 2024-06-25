Фёдоров Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдоров Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фёдорова) Мотя Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фёдорова) Полина Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1911

Дочь: Дробышева (Фёдорова) Анастасия Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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