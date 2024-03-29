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Бирюков Прохор Евдокимович
Бирюков Прохор Евдокимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1826
Пол
Мужской
Отец
Бирюков Евдоким Киреевич
1790 г.р.
Мать
Бирюкова Евдокия
1794 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец:
Бирюков Евдоким Киреевич
Мать:
Бирюкова Евдокия
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