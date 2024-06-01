Пивкина (Любушкина) Александра Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивкина (Любушкина) Александра Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пивкин Николай Андреев

Рождение ребёнка
09.10.1910

Дочь: Пивкина Анастасия Николаева

Отец ребёнка: Пивкин Николай Андреев

Малый Толкай, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.08.1911

Сын: Пивкин Василий Николаев

Отец ребёнка: Пивкин Николай Андреев

Малый Толкай, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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