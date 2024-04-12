Дедов Терентий Авдеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: Дедов Авдей Игнатьев
Мать: Дедова Прасковья Осипова
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Матрона Терентьева
Мать ребёнка: Дедова Акилина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Христина Терентьева
Мать ребёнка: Дедова Акилина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Дедов Константин Терентьев
Мать ребёнка: Дедова Акилина Васильева
Рождение ребёнка
27.04.1747
Сын: Дедов Яков Терентьев
Мать ребёнка: Дедова Акилина Васильева
ф.203, оп.745, д. 604
Упоминание
1748
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д.148 | Исповедные Тимшино 1748
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Дедова Акилина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Дедов Наум Терентьев
Мать ребёнка: Дедова Акилина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Дедов Аким Терентьев
Мать ребёнка: Дедова Акилина Васильева
Место жительства
1763
Место жительства
1782
ГАРО ф. 129, ревизия 1782 Тимшино
Смерть
Неизвестно
Коломенский уезд, д. Тимшина