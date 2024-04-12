Дедов Терентий Авдеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДедов Терентий Авдеев

Дедов Терентий Авдеев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Дедов Авдей Игнатьев

Мать: Дедова Прасковья Осипова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Матрона Терентьева

Мать ребёнка: Дедова Акилина Васильева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Христина Терентьева

Мать ребёнка: Дедова Акилина Васильева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Дедов Константин Терентьев

Мать ребёнка: Дедова Акилина Васильева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
27.04.1747

Сын: Дедов Яков Терентьев

Мать ребёнка: Дедова Акилина Васильева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.745, д. 604
Упоминание
1748
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д.148 | Исповедные Тимшино 1748
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Дедов Максим Терентьев

Мать ребёнка: Дедова Акилина Васильева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Дедов Наум Терентьев

Мать ребёнка: Дедова Акилина Васильева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Дедов Аким Терентьев

Мать ребёнка: Дедова Акилина Васильева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1763
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ГАРО ф. 129, ревизия 1782 Тимшино
Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, д. Тимшина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close