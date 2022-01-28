Мошкович Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошкович Павел Михайлович

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Место рождения

Винница, Вінницька область

Дата рождения

08.01.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Винница, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.09.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.06.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

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